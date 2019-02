Hollywood-instruktør død

Søndag 24. februar 2019 kl. 08:37Den amerikanske filminstruktør Stanley Donen er død 94 år. Et intens liv både i filmens verden og privat er slut. Hans mest kendte værker, musicals som "Singin' in the Rain" og i dansk oversættelse "Sømænd på vulkaner", står nagelfast tilbage. Efter et 63 år langt aktivt liv som instruktør frem til 2003.Stanley Donen blev født i South Carolina og var gift (og skilt) 5 gange. På alle måder var han en ener, hvilket også kom til udtryk i et langvarigt samarbejde med den afdøde skuespiller Gene Kelly.