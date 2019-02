Komiker begik selvmord

Lørdag 23. februar 2019 kl. 13:50Den amerikanske komiker Brody Stevens er død 48 år. Politiet antager, han begik selvmord. Dermed et et aktivt underholdende liv ikke mindst i TV slut. En karriere som startede i Seattle, fortsatte i New York indtil han fandt sig tilrette i Los Angeles, hvor han iøvrigt var født.Steven Brody (som han var navngivet ved fødslen) var uafbrudt aktiv komiker fra 1999. Han blev fundet død i sit hjem i Los Angeles.