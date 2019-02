Motorcyklist dræbt på stedet - kørte solo ind i vejtræ

Lørdag 23. februar 2019 kl. 07:40En 39-årig mand på motorcykel blev dræbt på stedet, da han i en solo-ulykke kørte ind i et vejtræ i et naturområde 6-7 km fra østjyske Kolding i aftes. Forbipasserende opdagede ulykken sent på aftenen og slog alarm, men der var intet at stille op for tilkaldt redning.Årsagen til ulykken undersøges fortsat, men den skal muligvis søges i glat vejbane.