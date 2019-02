Præsident misbruger magten - stærk politisk uro i Sudan

Lørdag 23. februar 2019 kl. 06:17Det brænder på i afrikanske Sudan, hvor den 75-årige præsident Omar al-Bashir netop har indført 1 års nødrettilstand. Afskediget regeringen og fyret alle guvernører. Et åbenlyst misbrug af magt for at holde sig selv ved magten i det 45-50 millioner indbyggere store land.En håndfuld ministre øjensynligt tro mod præsidenten og militæret er udpeget til at regere Sudans 18 provinser. Der er intet ny i modellen.At det bryder ud i lys lue i landet, hvor der de senere måneder har været protester og dermed stærk politisk uro med krav om præsidentens afgang, er sikkert. Alene et spørgsmål om formen, hvor og hvordan. Situationen er dødsenfarlig.Det menes, at 40 er blevet slået ihjel i forbindelse med de seneste måneders protester, og at mindst 1.000 er kastet i fængsel. Omar al al-Bashir kom til magten i 1989 ved et militærkup mod landets demokratisk valgte regering.