2 dræbt i kampen for at få nødhjælp frem til folket

Fredag 22. februar 2019 kl. 22:13Det bliver stadig mere kaotisk og brutalt i sydamerikanske Venezuela, hvor den (stadig) regerende præsident Nicolas Maduro og den unge politiker Juan Guaido, der har udråbt sig selv til ny præsident, står hårdt overfor hinanden. Med folket delt på samme vis. I dag blev 2 dræbt, da de kæmpede for at få nødhjælp frem til folket.Nicolas Maduro har lukket grænsen til Brasilien for netop at forhindre nødhjælp i at komme ind i landet. Hans politi og militær skød i dag mod dem, der forsøgte at trænge over grænsen - og 2 blev dræbt, mens adskillige andre blev kvæstet i hårde kampe.Hele denne måned har kaos og brutalitet taget til. Borgerkrig lurer lige om hjørnet.