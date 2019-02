Stjernekunstner slæbes i retten anklaget for sex-misbrug

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 22. februar 2019 kl. 20:29Så er turen kommet for den amerikanske sang- og musikstjerne R. Kelly (52 år), der slæbes i retten forventeligt om 14 dage anklaget for sex-misbrug og overgreb på øjensynligt 10 kvinder. Han nægter at være skyldig på nogen måde. En ny slibrig og pinlig sag er dog med sikkerhed på vej på den offentlige scene.Robert Sylvester Kelly er født i Chicago, Illinois. Som kunstneren R. Kelly menes han at have solgt 60 millioner eksemplarer af sine musikudgivelser. Han er betydeligt formuende, og det kan jo være en del af begrundelsen for at forfølge ham nu for hans indtil videre postulerede tidligere "lystige" liv.