Eftersøgt mand fundet død

Fredag 22. februar 2019 kl. 18:15En 67-årig mand, der for 1 måned siden forsvandt fra sit hjem, er i eftermiddag fundet død i havnen i østjyske Randers. Der er ingen forklaring på, hvordan han er endt i vandet, men det udelukkes af politiet at være en følge af noget kriminelt. Det tog lidt tid at identificere ham.Den dødfundne mand havde nemlig ingen legitimation på sig. Hvilket ofte er tilfældet, når nogen uvarslet forlader deres hjem og forsvinder.