Weekend-underholdning - nyt parti på vej i Folketinget

Fredag 22. februar 2019 kl. 14:53Den erfarne iværksætter Klaus Riskær Pedersen har ramt vælgerne med sit nye parti, der blev lanceret for kun 3 dage siden. En lynhurtig foretaget opinion fra analysefirmaet YouGov viser, at partiet med stor sandsynlighed får plads i Folketinget ved valget i foråret. 1,9% vil stemme på det, og over 8% overvejer at gøre det.Dermed er der skabt underholdning ved denne weekends begyndelse. Idet måling af vælgernes tanker og påtænkte adfærd jo ikke kan bruges til andet. Det er valgdagen, hvor krydset sættes, der tæller - og selv i sidste øjeblik kan meget uforudsigeligt ske.