Fuld kaptajn på fragtskib anholdt ved Langeland

Fredag 22. februar 2019 kl. 08:47Det udviklede sig til en værre redelighed, da et hollandsk registreret fragtskib sent i aftes grundstødte ved færgehavnen Spodsbjerg på Langeland. Skibets kaptajn viste sig nemlig at være fuld og blev anholdt. Nu ligger det 84 meter lange skib "herreløst" ved øen i Storebælt.Ifølge aktuel info tyder intet på, at der er sket nogen betydelig skade på fragtskibet, der blev bygget i 1996.