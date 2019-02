Varmerekord i Skotland

Fredag 22. februar 2019 kl. 00:23En langt over 100-årig varmerekord i Skotland blev slået torsdag. Med en temperatur på 18,3 grader i området ved havnebyen Aberdeen blev den hidtil højeste temperatur på 17,9 grader den 22. februar 1897 sat i "skammekrogen". Illustreret af, at blomsterne pibler frem i skovbunden og haverne.En god nyhed for dem, der godt kan lide varme, er en varm weekend. Hos skotterne mere end dobbelt så varmt som i Danmark, hvor forudsigelserne er 8-9 grader.