Sanger og musiker død

Torsdag 21. februar 2019 kl. 23:18Den amerikanske sanger og musiker Peter Tork er død 77 år. Han var en del af den meget succesfulde gruppe The Monkees, der egentlig startede på baggrund af en TV-serie i kølvandet efter The Beatles. Det blev kun til nogle få år med gruppen, men til gengæld skrev han et antal af dens populære numre.Peter Halsten Thorkelsen (som han var navngivet ved fødslen) kom til verden i Washington DC, men levede i sin opvækst i USA og Tyskland, hvor hans far var udstationeret. Som 9-årig satte Peter Tork sig til klaveret, men lærte iøvrigt at spille en række instrumenter.