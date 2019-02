Konkurs møbelfabrik får nye ejere og kæmper videre

Torsdag 21. februar 2019 kl. 18:03Den 50 år gamle møbelfabrik At-Bo Furniture A/S i midtsjællandske Havdrup ved Roskilde får nye ejere og fortsætter. Den gik ellers konkurs i midten af januar, men mange var interesseret i at overtage produktionen og salget af virksomhedens designmøbler. Om projektet vil lykkes for de nye ejere, vil vise sig.At-Bo Furnitures kom i økonomisk udføre sidste år som følge af halvering af omsætningen og million-stigning i gælden. Det er der kun én løsning på - og det er nye penge i den slunkne kasse. Hvilket altså er sket. En spændende virksomhed og arbejdplads er reddet - indtil videre.