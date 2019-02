Møns Bank fortsætter fremad - åbner afdeling i Rønnede

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 21. februar 2019 kl. 17:42Den lokale Møns Bank tager endnu et skridt opad på Sjælland. Banken er på vej til at åbne afdeling i Rønnede. I dag har den aflagt regnskab for 2018, og det giver grundlag for den fortsatte fremadstræben. 38 millioner kr. i overskud, en smule mere end sidste år, og det er stort set slut med tab på kunder.Møns Bank har markant vækst i både indlån og udlån - og det er jo det, der er en banks formål. Den har nu over 20.000 kunder.