Stort antal ofre i flammehav - kæmpebrand i gammel by

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 21. februar 2019 kl. 10:35Der meldes om de første 78 ofre i et flammehav, som i aftes brød ud i den gamle by i hovedstaden Dhaka i Bangladesh og har hærget hele natten. Dødtallet stiger time for time, idet de høje, gamle huse i byen er placeret lige op ad hinanden og er de rene brandfælder. Brændbare materialer opbevaret i stuetagen gav næring til ilden.Selvom man af og til er vidner til heftige brande i Dhaka, er der chok over omfanget af nattens ulykke. Der er intet overblik med hensyn til identiteten af de omkomne. Iblandt skulle dog være fremtrædende politikere.