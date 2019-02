2 brutalt myrdet af skud - lille lokalsamfund er uroligt

Torsdag 21. februar 2019 kl. 10:13Politiet har haft ualmindelig travlt i et lille lokalsamfund (Bro nordvest for den svenske hovedstad Stockholm) i nat. Hvor 2 personer blev brutalt myrdet af skud, og det endnu er uklart, om man har fat i gerningmanden. De 7.000 indbyggere er i chok, fordi der den sidste tid har været andre skud episoder.Det ubehagelige drama udspillede sig nær en skole, hvor man i dag forsøger at opføre sig som "normalt".Umiddelbart efter fundet af de myrdede pådreb politiet en mand, som afhøres men ikke nødvendigvis er gerningmanden.