En 2. præmie til 8.133.457 kr.

Onsdag 20. februar 2019 kl. 22:31Alle ville med sikkerhed gerne "nøjes" med en 2. præmie, som den en deltager i aftenens Vikinglotto har vundet. Der udbetales 8.133.457 kr. af Danske Spil til den heldige. En gedigen præmie til trods for, at 1. præmiepuljen i aften ikke blev udløst og vokser igen.I næste uge er der således 116 millioner kr. at vinde, hvis man er alene om at ramme de 6 vindertal og vikingtallet.