Katastrofe for landmænd og kreditorer i konkurs firma

Onsdag 20. februar 2019 kl. 21:26Konkursen i korn- og grovvarefirmaet BMG A/S i østjyske Randers udvikler sig til en katastrofe af stadig større dimensioner. Går det helt galt, nærmer tabet sig et par hundrede millioner kr. Det vil gå udover mange landmænd og kreditorer, hvoraf nogle vil bukke under. Den nordjyske Spar Nord Bank har allerede forudsat at tabe 45 millioner kr.Foreløbigt er der anmeldt krav for 140 millioner kr. i konkursboet.Det var den ene ejer og direktør i firmaet, der fuskede med økonomien og regnskaberne. Han er politianmeldt og har erkendt sine luskede aktiviteter. Firmaet blev erklæret konkurs i slutningen af sidste måned.