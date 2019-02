Papirnussere fyres - pengene bruges til børn og gamle

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 20. februar 2019 kl. 19:20Odense kommune skærer hårdt i det bureaukratiske lag på rådhuset. 100 papirnussere skal fyres for at sikre penge nok til børn og gamle (bl.a. børnehaver, skoler og plejehjem). Beslutningen om at skære administrativt personale væk er truffet af byrådets økonomiudvalg i dag.Der skal imidlertid spares endnu mere de kommende år, udover papirnussere også indenfor eksempelvis kultur og byudvikling.Dagens beslutning om at spare administrativt ansatte beløber sig til 60 millioner kr. Man jagter yderligere besparelser på 200 millioner kr. næste år.