Mand fundet død på jobbet, men årsagen er endnu ikke klarlagt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 20. februar 2019 kl. 12:29En 45-årig mand blev i går fundet død ved sit arbejdkøretøj og nær et elektricitetskab i Karlslunde i Køge Bugt området. I dag er man i tvivl om årsagen til hans død. Der i første omgang blev betragtet som en arbejdulykke. Muligvis har manden fået et ildebefindende og er faldet om.Helbredmæssige problemer blev nemlig opdaget i forbindelse med undersøgelserne af dødfaldet. Det bliver nu lægers opgave at finde den rette årsag.