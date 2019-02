Mejeri-kæmpe udbetaler hele overskuddet til sine ejere

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 20. februar 2019 kl. 10:35Hvis man mener noget med andelstanken, gør man som mejeri-kæmpen Arla. Der har besluttet at udbetale hele overskuddet for 2018 til sine ejere - de hårdt prøvede landmænd. Som kæmper en brav kamp under stadigt ændrede konkurrence vilkår og med naturens "luner" (tørke sidste sommer).2.163 millioner kr. er således på vej i landmændenes slunkne kasser, og nogen redder det sikkert, mens det for andre blot bliver til forlængelse af en pinagtig rutsjetur i afgrunden.Arla fremlægger regnskab for 2018 i dag og fortæller den gode historie. Læs mere på www.arla.dk under "Om Arla" og der under "nyheder".