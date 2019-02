Politiet på nattejagt i Nykøbing F - 5 flygtet fra arresten

Onsdag 20. februar 2019 kl. 00:215 udlændinge stak sent tirsdag aften af fra arresten i Nykøbing F ved at klatre over en mur. Da de kom ud i friheden, løb de i forskellige retninger, så politiets forsøg på at fange dem var vanskeligere. Der er endnu ingen meldinger om, hvorvidt politiets nattejagt på de undvegne har givet resultat.En større styrke politibetjente blev efter de 5 udlændinges flugt sat ind for om muligt at få dem tilbage i arresten.