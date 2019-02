Musiklærer død

Tirsdag 19. februar 2019 kl. 23:06Man kan betegne århusianske Leif Falk, der i dag er død 79 år, for både musiker og musiklærer. I denne kombination egenskab havde han ansvaret for mange kendte danske musiknavne. Eksempelvis Gnags, Tøsedrengene og hans søn Mek Pek. Ligesom han skrev et ocean af sange og musik.Leif Falk gav viden, inspiration og talent fra sig i 60 år. Dels som musiklærer på Århus Friskole og senere på Det Jyske Musikkonservatorium.