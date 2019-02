Nyt tragisk fransk drama - mand med kniv skudt og dræbt

Tirsdag 19. februar 2019 kl. 20:41Den franske middelhavby Marseille var i dag omdrejningpunkt for et nyt tragisk drama i landet. En mand bevæbnet med kniv nåede at kvæste 4 tilfældige på gaden, hvorefter han blev skudt og dræbt af politiet. En forbipasserende blev ramt og kvæstet under skyderiet.Der foreligger endnu ingen oplysninger om motivet eller om den dræbte gerningmand. Et af kniv-ofrene befinder sig i livfare.