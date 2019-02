Stort antal skiløbere begravet af lavine - redningaktion igang

Tirsdag 19. februar 2019 kl. 17:42En lavine har i eftermiddag ramt et skisportsted (Crans-Montana) i det sydlige Schweiz, og et stort antal skiløbere blev begravet. Redningaktion med bl.a. 4 helikoptere er i fuld gang, og indtil videre er 4 fundet. Deres tilstand kendes ikke. Ialt anslås det, at mindst 12 skiløbere blev revet med af lavinen.Antallet af begravede i snemasserne kan imidlertid vise sig at være flere, idet ingen har overblik med hensyn til, hvor mange skiløbere, der befandt sig på stedet.