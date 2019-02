Der skal ryddes op i dansk politik og bureaukrati - nyt parti på banen

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 19. februar 2019 kl. 12:10Et realistisk bud på fornyelse og oprydning i dansk politik og bureaukrati er offentliggjort i dag. Den erfarne iværksætter Klaus Riskær Pedersen (63 år) har præsenteret et nyt parti med "hovedrengøring i dansk politik" som hensigten. Samt fastholdelse af danske værdier via et "koldt hoved og et varmt hjerte". Jo, han er Venstre-politiker af den gode gamle type, en rigtig rebel. Han var medlem af Europa-Parlamentet i første valgperiode i 1990erne.Mange kender Klaus Riskær Pedersen for hans positive tilgang og store succes med opbygningen af virksomheder. En iværksætter, der vil selv - men som også vil fællesskabet - og nu altså rydde op.Der kan læses om det nye parti og politiske projekt på www.klausriskærpedersen.dk - hvor også de første navne i partiet præsenteres.