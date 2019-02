Mand fundet død i vandkant

Tirsdag 19. februar 2019 kl. 11:06Der foreligger endnu ingen enkeltheder endsige identifikation af en mand, der for et par timer siden blev fundet død i vandkanten i nordjyske Frederikshavn. Der blev omgående sendt helikopter til stedet, men medfølgende læge kunne intet stille op med henblik på at bringe manden tilbage til livet.Politiet er ifærd med at identificere den dødfundne mand, som ikke havde nogen identifikation (papirer eller andre kendetegn) på sig.