Maskerede mænd skød efter ung kvinde ved sygehuset i Slagelse

Tirsdag 19. februar 2019 kl. 06:25Det fortaber sig fortsat i uvished, hvad motivet var til et livfarligt skyderi ved sygehuset i Slagelse kort før midnat. 2 maskerede mænd skød mod en 23-årig kvinde, da hun i bil ankom til sygehusets P-plads. De ventede angiveligt på hende. Den unge kvinde blev ikke ramt, men det gjorde hendes bil. Ved første øjekast virker det dødsenfarlige angreb mystisk, idet politiet ikke i forvejen har noget kendskab til kvinden. Man har derfor ikke nogen oplagt forbindelse at knytte skyderiet til.Politiet har hele natten efterforsket aktionen og er fortsat tilstede ved sygehuset. De 2 maskerede mænd flygtede straks efter, at de havde affyret skud, og er endnu ikke pågrebet.