Kvinde truede med at springe fra bro - og så kørte bilisterne galt

Mandag 18. februar 2019 kl. 23:20Da en psykisk uligevægtig kvinde i eftermiddag truede med at springe fra en bro over en af de befærdede ringveje i nordtyske Flensburg, mistede flere bilister øjensynligt opmærksomheden. I alle tilfælde kørte 2 biler sammen under broen, og 2 blev alvorligt kvæstet, mens 3 andre led lettere fysisk overlast.Politiet fik talt kvinden fra sine planer om at springe fra broen, mens sygehuslægerne tog sig af de kvæstede bilister.