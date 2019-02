Unikt men et ret så "ukendt" keramik-museum vil udvide

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 18. februar 2019 kl. 21:50Et af Danmarks mest specielle og nok også mindst kendte kunstmuseer - Clay Keramikmuseum i vestfynske Middelfart vil udvide for et stort millionbeløb. Hvis man altså kan skaffe pengene. Det unikke museum, der nu har eksisteret i 25 år, omfatter bl.a. en enestående Royal Copenhagen samling.Clay (som er det engelske ord for ler) udstiller det kongelige porcelæn som det, man betegner "skatkammeret", og har i øjeblikket desuden 2 kunstudstillinger. Kunstmaleren Jais Nielsens arbejde i ler og keramik-gruppen Atriums krukker.Det specielle og "ukendte" museum på Fyn kan studeres på www.claymuseum.dk inden en eventuel fysisk visit.