I kølvandet efter massakre i Kashmir yderligere 9 dræbt

Mandag 18. februar 2019 kl. 19:38Indiske militærfolk ville i dag slå igen efter en massakre op til weekenden, hvor 46 soldater blev sendt i døden i det indiske Kashmir-område i Himalaya. I stedet endte det med yderligere 9 dræbte. 5 soldater, 3 oprørere (angiveligt fra gruppen Jaish-e-Mohammad) og 1 civil, der kom "i klemme" i heftig skudveksling.Indien vil isolere sig helt i forhold til nabolandet Pakistan, hvor den nævnte oprørgruppe menes at have sit hjemsted. Omvendt har Pakistan allerede reageret ved at hjemtage sin ambassadør i Indien. Dermed bekriger landene hinanden, alt imens oprørgrupperne slår til igen og flere sætter livet til.