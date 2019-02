Populært flyselskab er en økonomisk katastrofe

Mandag 18. februar 2019 kl. 18:07Hvordan der kommer styr på økonomien og stabile økonomiske tilstande i flyselskabet Norwegian er lige nu et relevant spørgsmål. Der er mere turbolens omkring det norske selskabs økonomi end nogensinde før. For aktionærerne en regulær katastrofe, der i dag er underbygget af kursen ved nytegning af aktier.Med en tegningkurs på 33% af aktiens værdi i dag, får fantasien og usikkerheden frit spil. Kursen på de nuværende aktier er da også styrtdykket og er i dag kun en trediedel af, hvad den blev handlet til sidste forår.Norwegian har behov for ny kapital, og det er den man med nytegningen af aktier forventer at få.