Brøndby IF fyrer træneren

Mandag 18. februar 2019 kl. 13:36Den storkøbenhavnske fodboldklub Brøndby IF har fyret cheftræner Alexander Zorniger (51 år) med omgående virkning. Kort og præcis meddelt til fondbørsen i København, uden angivelse af nogen grund. Han startede i klubben i foråret 2016 efter en lang spiller- og trænerkarriere i Tyskland.Brøndby IF har bebudet at ville meddele, hvordan man løser den akutte mangel på træner, på onsdag.