Livløs mand bjærget i badeland - overlever øjensynligt

Søndag 17. februar 2019 kl. 18:57En ikke nærmere identificeret mand blev i eftermiddag bjærget fra vandet i badelandet i Jesperhus Feriepark ved Nykøbing Mors. Det var badelandets livreddere, der resolut fik den livløse mand op og straks iværksatte genoplivning. Han kom til bevidsthed og er efterfølgende bragt til det lokale sygehus. Han overlever øjensynligt.Manden kom så meget til sig selv, at han kunne fortælle, at han havde været svimmel tidligere på dagen - hvorfor han nok havde fået et ildebefindende i vandet.