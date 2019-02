Dansk EM-guld i badminton

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 17. februar 2019 kl. 16:45Danmark har i dag for 17. gang vundet EM-guld for blandede hold i badminton. Det var kun nødvendigt at spille 3 af 5 kampe, fordi de danske spillere vandt de første 3. Det var i mixeddouble, herresingle og damesingle. En suveræn dansk præstation - igen. Den slagne nation på modsatte banehalvdel var Tyskland.Som følge af de 3. første danske sejre udgik kampene i både herredouble og damedouble. EM-finalestævnet blev spillet på dansk hjemmebane på Frederiksberg i København.