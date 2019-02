66-årig mand bagbundet og brutalt røvet i Nykøbing F

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 17. februar 2019 kl. 13:48Politiet har ingen spor af 2 yngre mænd, der i aftes begik et brutalt og frækt røveri mod en 66-årig mand i hans hjem i Nykøbing F. Røverne trængte ind hos manden, bagbandt ham og forlangte penge. Det lykkedes dem at komme i besiddelse af et beløb og derefter stikke af.I forbindelse med røveriet optrådte de 2 mænd voldeligt overfor den 66-årige. Enkeltheder foreligger ikke.