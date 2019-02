Usædvanligt! 75-årig mand stak 74-årig mand ned med kniv

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 16. februar 2019 kl. 21:18Det hører ikke til det normale, at en 75-årig mand stikker en 74-årig mand ned med en kniv på åben gade. Ikke desto mindre var det en sådan usædvanlig begivenhed flere forbipasserende blev vidner til i Albertslund på den københavnske vestegn i går eftermiddag. Endnu er der ingen forklaring på opgøret.Men i dag er den 75-årige i et grundlovforhør blevet varetægtfængslet sigtet for mordforsøg. Da han havde stukket den 74-årige ned stak han af, men blev senere fundet i en lejlighed og anholdt. Offeret blev senere på dagen meldt udenfor livfare.