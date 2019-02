Købmand overmandede røver

Lørdag 16. februar 2019 kl. 18:45En 42-årig mand er netop blevet varetægtfængslet for røveriforsøg imod et Rema 1000 supermarked i midtjyske Nørre Snede. Han havde ikke gjort regning med købmanden, der ikke fandt sig i røveriet og overmandede røveren, som derefter blev overgivet til politiet.Købmanden reagerede impulsivt. Idet han slet ikke tænkte på, at røverens pistol var en attrap, og at røveren også havde en kniv i lommen. Købmandens resolutte reaktion skete, imens en truet ansat ved kassen var ved at putte 6.000 kr. i en pose til røveren.