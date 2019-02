Livfarligt at være i Haiti - turister evakueres

Lørdag 16. februar 2019 kl. 14:27Voldsomme protester og gadekampe, hvori flere er blevet dræbt har hærget ø-staten Haiti den seneste uges tid. Det er livfarligt at være i landet i det caribiske hav, hvorfor en gruppe på over 100 canadiske turister er i færd med at blive evakueret. Ingen tør mere tage ansvaret for deres sikkerhed.Ikke mindst i og omkring hovedstaden Port-au-Prince vurderes det livfarligt at befinde sig. Der er mindst 10 millioner indbyggere i det højtemperamente eksplosive land.