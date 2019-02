Mæslinger er i dødsenfarlig vækst - 110.000 slået ihjel på blot et år

Lørdag 16. februar 2019 kl. 11:56En dødsenfarlig diskussion er igang - for eller imod vaccine til bekæmpelse af mæslinger. Den bygger hovedsageligt på følelser og lommefilosofiske meninger om sygdommen, dens bekæmpelse og eventuelle sammenhæng med andre sygdomme. At mæslinger er dødsenfarlig og i vækst er dog et faktum. I løbet af 2017 blev 110.000 slået ihjel af sygdommen, hovedsageligt børn op til 5 år. Siden 2000 er over 21 millioner døde af mæslinger, anslår FN.FNs sundhedafdeling WHO er derfor igang med en omfattende oplysning kampagne. I 2017 blev 85% af verdens børn vaccineret (steget fra 72% i 2000), og tallet må for alt i verden ikke falde. Imidlertid er der risiko for, at den igangværende debat for og imod vaccination kan føre til et fald. Hvilket vil føre til en stigning til antallet af dødfald.Der kan læses meget mere om de dødbringende mæslinger på www.who.int