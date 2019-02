Fyret arbejder reagerede brutalt - skød og dræbte 5 på fabrik

Lørdag 16. februar 2019 kl. 06:12En 45-årig arbejder på en fabrik i Chicago-forstaden Aurora i den amerikanske stat Illinois reagerede brutalt efter at være blevet fyret. I aftes tog han 5 andre med i døden, da han over frustrationen begyndte at skyde på fabrikkens område. Adskillige andre blev kvæstet.Den tragiske og dramatiske aktion fandt sted på en fabrik, der producerer dele til vandforsyning (som danske Grundfos). Man forsøger nu at finde nattero i byen, som er 7 timer efter dansk tid.