Ældre mænd i knivstikkeri

Fredag 15. februar 2019 kl. 19:06Det er ikke kun unge og midaldrende, der begår farlige dumheder. I eftermiddag blev en ældre ikke nærmere identificeret mand anholdt, fordi han havde stukket en anden ældre mand (i 70 års alderen) ned med en kniv i vestkøbenhavnske Albertslund. Indtil videre kendes årsagen til knivstikkeriet ikke.Men det kommer nok for dagen i morgen, når knivstikkeren fremstilles i grundlovforhør. Hans aktion var så farlig, at det lige nu overvejes, om han skal sigtes for mordforsøg.