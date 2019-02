Den kendte "medicin" - Indien vil isolere oprør-naboland

Fredag 15. februar 2019 kl. 14:27Forsøg på at lukke grænser, bygge mure og andre aktioner for at holde mennesker ude et eller andet sted eller fra noget, er aldrig lykkedes. Men den kendte "medicin" benyttes igen og igen - nu også af Indien, der vil isolere sig totalt i forhold til nabolandet Pakistan. På grund af dets oprørgrupper.En af disse (Jaish-e-Mohammad) stod i går bag et angreb, der endte i den blodigste massakre i årtier. 46 soldater blev sendt i døden ved angrebet, som fandt sted i det indiske Kashmir-område i Himalaya.