Mystik om heftig brand og mand, der øjensynligt blev myrdet forinden

Fredag 15. februar 2019 kl. 11:02En heftig brand i en ejendom på adressen Færgevej 4 i Plejerup Huse mellem Holbæk og Sjællands Odde i går morges og formiddag omgærdes nu af mystik, idet den dødfundne mand øjensynligt blev myrdet forinden. Branden var derfor sandsynligvis også påsat. Men hvor er gerningmanden, og hvad måtte være motivet? Den 65-årige mand købte ejendommen i 1985, og der var ingen væsentlige hæftelser tinglyst på den. Måske havde han tværtimod penge, således at den dramatiske historie kan forbindes til det.Politiet forsøger nu at finde ud af, hvad der er passeret i og omkring ejendommen indenfor det døgn, hvor tragedien udspillede sig. Man oplyser i den forbindelse, at manden havde skader efter vold påført ham inden branden. Da han imidlertid holdt sig for sig selv, er der næppe meget hjælp at hente hos de få omkring boende.