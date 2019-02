Kvinde på el-scooter død efter kollision med lastbil

Fredag 15. februar 2019 kl. 08:47En 85-årig kvinde, der i går formiddag blev alvorligt kvæstet, da hun på sin el-scooter kørte ud foran en lastbil i sydjyske Åbenrå, døde i aftes på sygehuset. Den tragiske ulykke var sandsynligvis forårsaget af den gamle dame selv, idet hun øjensynligt kørte ud i vejkrydset, selvom der var rødt lys.Ulykken var uundgåelig på grund af overraskelsen ved, at hun pludselig kørte til trods for, at hun først holdt stille for det røde lys.