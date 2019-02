Copenhagen Comics - en tegneserie festival med følelser og kunsttalent

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 14. februar 2019 kl. 23:18Som med de fleste andre kunstnere er der behov for, at nogen gør en indsats for at fortælle om dem, så de bliver "kendt" og der kommer "kunder i butikken". Copenhagen Comics er en unik tegneserie festival, som holdes i Øksnehallen i DGI-byen i København for 8. gang i weekenden 23.-24. februar. Over 100 talentfulde kunstnere fra ind- og udland vil vise deres følelser og engagement. Blandt gæsterne Gary Barker (Garfield) og Tony Fleecs (My Little Pony).Det er en festival med masser af kunst, inspiration og aktiviteter. Den kan studeres på www.copenhagencomics.dk inden eventuel afgang. I 2017 var der 4.500 besøgende.