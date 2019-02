El hel aften uden elektricitet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 14. februar 2019 kl. 22:13Næsten 4.000 husstande i midtbyen i østjyske Kolding har i aften været uden elektricitet. Den forventes først at være normal igen sidst på aftenen. Afbrydelsen skete for snart 3 timer siden, dvs. at man har haft en hel aften uden elektricitet. Årsagen til afbrydelsen er der indtil videre ingen oplysninger om.En følge af el-afbrydelsen har været en stribe falske brandalarmer, som man har været nødsaget til at rykke ud til.