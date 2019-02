Mand indebrændte

Torsdag 14. februar 2019 kl. 17:40En endnu ikke endeligt identificeret mand indebrændte i morgenstunden i en ejendom i landsbyen Plejerup Huse mellem Holbæk og Sjællands Odde. Ilden var så heftig, at huset er totalt udbrændt og sammenstyrtet. Røgdykkere iværksatte straks en aktion for at lede efter mennesker i flammehavet og fandt manden.Selvom mandens pårørerende er underrettet og naboer mener, det var beboeren på ejendommen, der omkom, fortsætter politiet indsatsen med at identificere vedkommende.