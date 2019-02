Kvinde på el-scooter alvorligt kvæstet i lastbil-kollision

Torsdag 14. februar 2019 kl. 14:15En 85-årig kvinde blev meget alvorligt kvæstet, da hun i formiddag på el-scooter kolliderede med en lastbil i et vejkryds i sydjyske Åbenrå. Ifølge aktuel info kørte hun pludselig ud foran lastbilen. Hun holdt angiveligt for rødt lys, da hun alligevel satte igang og ulykken var uundgåelig.Seneste melding fra sygehuset lyder, at den gamle dames tilstand er såkaldt stabil.