3 mænd anholdt i taxa - satte ild til flere leasingbiler

Torsdag 14. februar 2019 kl. 11:50Efter at have sat ild til flere leasingbiler hos et firma i østjyske Kolding tog 3 mænd i morgenstunden en taxa for at komme væk. På motorvej E20 undervejs til Lillebæltbroen blev de stoppet og anholdt. Efterfølgende er der ikke nogen forklaring på deres adfærd, men den vil måske komme senere i dag.Idet de 3 nemlig fremstilles i grundlovforhør, hvor de får mulighed for at forklare deres adfærd og hensigten med aktionen.