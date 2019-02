Tragedie for konen - mand forsvundet i 3 måneder

Onsdag 13. februar 2019 kl. 23:02Politiet har i aften udsendt efterlysning på en 32-årig lettisk mand. Han har været forsvundet i 3 måneder, en tragedie for konen, som har bedt om eftersøgningen. Manden kan være hvor som helst, på rastepladser og i større byer, idet han ofte tager den på stop. Politiet frygter for hans helbred.Der er ingen oplysninger om årsagen til, at manden har forladt sit hjemland og muligvis befinder sig i Danmark.